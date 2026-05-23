Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer auf der L 524

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr, auf der L 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der 50-jährige aus Ludwigshafen befuhr gemeinsam mit einem vorausfahrenden 46-jährigen Traktorfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L 524 in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Ruchheim. Als der 50-Jährige den Traktor überholen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und schlitterte in den Grünstreifen. Er verletzte sich schwer, musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Ruchheim geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die L524 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt werden.

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