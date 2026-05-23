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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer auf der L 524

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr, auf der L 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der 50-jährige aus Ludwigshafen befuhr gemeinsam mit einem vorausfahrenden 46-jährigen Traktorfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L 524 in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Ruchheim. Als der 50-Jährige den Traktor überholen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und schlitterte in den Grünstreifen. Er verletzte sich schwer, musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Ruchheim geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die L524 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Oggersheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Schillerplatz 12-14
67071 Ludwigshafen am Rhein
Telefon: 0621 96324650
Telefax: 06131 4868 8242
E-Mail: pwoggersheim@polizei.rlp.de
SB: F. Koob, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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