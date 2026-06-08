Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Unfall auf der Großmattstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Freitag, 05.06.2026 gegen 22.50 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die Großmattstraße aus Richtung der SB-Waschanlage kommend. Entgegenkommend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes SUV vom Kreisverkehr her, ebenfalls die Großmattstraße in Richtung Schnellrestaurant. Auf Höhe eines Autohauses kollidierten die beiden Fahrzeuge, aus nicht abschließend geklärten Gründen, miteinander. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Da die Angaben der beiden Fahrenden unterschiedlich ausfallen sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) Zeugen, welche das Fahrverhalten der Fahrzeuge vor der Kollision beschreiben können oder den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

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