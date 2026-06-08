PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Unfall auf der Großmattstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Freitag, 05.06.2026 gegen 22.50 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die Großmattstraße aus Richtung der SB-Waschanlage kommend. Entgegenkommend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes SUV vom Kreisverkehr her, ebenfalls die Großmattstraße in Richtung Schnellrestaurant. Auf Höhe eines Autohauses kollidierten die beiden Fahrzeuge, aus nicht abschließend geklärten Gründen, miteinander. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro. Da die Angaben der beiden Fahrenden unterschiedlich ausfallen sucht das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) Zeugen, welche das Fahrverhalten der Fahrzeuge vor der Kollision beschreiben können oder den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 16:43

    POL-FR: Schopfheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seinem Opel bog am Samstag, 06.06.2026 gegen 16.20 Uhr ein 22 Jahre alter Mann nach links in die Wiechser Straße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Dabei wurde der 56-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 16:42

    POL-FR: Todtmoos: Kradfahrer bei Unfall verletzt

    Freiburg (ots) - Die K6352 befuhr am Samstag, 06.06.2026 gegen 10.00 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von Au kommend in Richtung Gersbach. In einer Kurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Graben und überschlug sich mit seiner Maschine. Dabei verletzte sich der 47-Jährige. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren