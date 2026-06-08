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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unbekannter flüchtet mit VW Amarok vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vor einer Polizeikontrolle flüchtete am Sonntag, 07.06.2026 gegen 00.50 Uhr ein VW Amarok. Die Flucht erstreckte sich auf der Landstraße und der Fabrikstraße von Schopfheim-Langenau nach Steinen-Höllstein. Die Verfolgungsfahrt wurde aufgrund der Gefährdung abgebrochen, da der VW innerorts mit bis zu 110 km/h unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug ohne Personen vor einem Fitnessstudio in Steinen-Höllstein festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welchen der VW Amarok aufgefallen war oder Hinweise zum Fahrer geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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