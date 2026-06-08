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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Gefährliches Wendemanöver auf der Bundesstraße

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 05.06.2026, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg, als er oberhalb der Posthalde im Höllental ein Wendemanöver einleitete. Hierbei übersah er einen von hinten anfahrenden 41-jährigen Autofahrer, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Zwei Mitfahrer beim 41-Jährigen wurden beim Verkehrsunfall verletzt. Ein Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung, die Leichtverletzten konnten jedoch vor Ort verbleiben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten sowie die Straßenmeisterei und eine Straßenreinigungsfirma vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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