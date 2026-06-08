POL-FR: Löffingen: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 07.06.2026 um 02:06 Uhr, kam ein Pkw auf der Kreisstraße von Ihringen in Richtung Gündlingen in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Drei der Insassen waren trotz des stark beschädigten Fahrzeugs nur leicht verletzt. Ein Mitfahrer erlitt eine Schulterfraktur, mutmaßlich weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer war nach aktuellem Kenntnisstand nicht ...

mehr