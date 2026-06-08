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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Betrunken am Steuer

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.06.2026, kurz vor 02:15 Uhr, wurde eine 39-jährige Autofahrerin in Löffingen im Kreuzäckerweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt angehalten. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund 2,0 Promille. Die Frau wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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