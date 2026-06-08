POL-FR: Löffingen: Betrunken am Steuer
Freiburg (ots)
Am Montag, 08.06.2026, kurz vor 02:15 Uhr, wurde eine 39-jährige Autofahrerin in Löffingen im Kreuzäckerweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt angehalten. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund 2,0 Promille. Die Frau wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt
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