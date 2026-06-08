Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 um 14:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr zwischen Bötzingen, Eichstetten und Neuershausen zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher befuhr die L114 vom Bötzinger Industriegebiet kommend in Richtung Eichstetten. Am Kreisverkehr beabsichtigte er, diesen in Richtung Neuershausen zu verlassen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er bei der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Fahrbahnteiler, wo er mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Eine weitere Pkw-Führerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die L116 von Neuershausen kommend und wollte gerade in den Kreisverkehr einfahren, als sie den ihr auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden Pkw bemerkte. Durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts konnte sie eine Kollision beider Fahrzeuge verhindern.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen SUV der Marke Audi, besetzt mit zwei dunkelhaarigen Männern zwischen 30 und 40 Jahren.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder das beschriebene Fahrzeug mit möglichen Unfallspuren gesehen haben.

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