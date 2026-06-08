PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31a/ Gemarkung Freiburg: Verkehrsunfall mutmaßlich durch Ölspur verursacht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende gegen 16:45 Uhr eine erhebliche Ölspur auf der Bundesstraße 31a auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Freiburg-Mitte. Dabei seien mehrere Fahrzeuge durch die Flüssigkeit bereits ins Rutschen geraten. In einem Fall sei der Wagen einer 71 Jahre alten Autofahrerin mutmaßlich durch die Ölspur ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke gestoßen. Die 71-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg konnte eine Ölspur auf der B 31a bereits ab der Ausfahrt Freiburg-Lehen festgestellt werden. Die Fahrbahnverunreinigung zog sich bis zur Anschlussstelle Freiburg-Mitte auf die Bundesautobahn 5 in nördliche Richtung.

Das verursachende Fahrzeug konnte bislang nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Die betroffenen Fahrbahnabschnitte mussten anschließend durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Möglicherweise war weiteren Verkehrsteilnehmenden bereits vor oder nach dem Unfall ein Fahrzeug mit nicht unerheblichen Ölverlust während der Fahrt aufgefallen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:26

    POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 07.06.2026, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Stefan-Meier-Straße beim dortigen "Treffpunkt Mitte" in Freiburg zu einer Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf setzte eine bislang unbekannte männliche Person ein Messer gegen ihren Kontrahenten ein und verletzte diesen schwer. Der 29-jährige Geschädigte wurde durch den ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:46

    POL-FR: Malterdingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 06.06.2026, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 3 von Köndringen kommend in Fahrtrichtung Malterdingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte er den Bremsvorgang des vorausfahrenden Motorradfahrers offenbar nicht rechtzeitig und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort verlor er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren