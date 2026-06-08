Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 31a/ Gemarkung Freiburg: Verkehrsunfall mutmaßlich durch Ölspur verursacht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende gegen 16:45 Uhr eine erhebliche Ölspur auf der Bundesstraße 31a auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Freiburg-Mitte. Dabei seien mehrere Fahrzeuge durch die Flüssigkeit bereits ins Rutschen geraten. In einem Fall sei der Wagen einer 71 Jahre alten Autofahrerin mutmaßlich durch die Ölspur ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke gestoßen. Die 71-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg konnte eine Ölspur auf der B 31a bereits ab der Ausfahrt Freiburg-Lehen festgestellt werden. Die Fahrbahnverunreinigung zog sich bis zur Anschlussstelle Freiburg-Mitte auf die Bundesautobahn 5 in nördliche Richtung.

Das verursachende Fahrzeug konnte bislang nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Die betroffenen Fahrbahnabschnitte mussten anschließend durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Möglicherweise war weiteren Verkehrsteilnehmenden bereits vor oder nach dem Unfall ein Fahrzeug mit nicht unerheblichen Ölverlust während der Fahrt aufgefallen.

ak

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