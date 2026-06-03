Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Dieb?

Hamm-Herringen (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Dieb.

In der Zeit vom 10. Juli 2025, 23 Uhr, bis zum 11. Juli.2025, 9.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug an der Feldstraße unter anderem die Geldbörse eines 57-jährigen Geschädigten. In dieser befand sich auch eine Debitkarte, die im Nachgang durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen mehrfach missbräuchlich eingesetzt wurde.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der gesuchten Person: https://polizei.nrw/fahndung/204861

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

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