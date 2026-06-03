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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf eine Tankstelle

Hamm-Rhynern (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung von Dienstag, 2. Juni, 10.02 Uhr, nach einem Raub auf eine Tankstelle nehmen wir hiermit zurück.

Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Hamm. Nach der Veröffentlichung der Fahndung ging ein Hinweis bei der Polizei Hamm ein, woraufhin der 19-Jährige noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden konnte.

Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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