Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf eine Tankstelle

Hamm-Rhynern (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung von Dienstag, 2. Juni, 10.02 Uhr, nach einem Raub auf eine Tankstelle nehmen wir hiermit zurück.

Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Hamm. Nach der Veröffentlichung der Fahndung ging ein Hinweis bei der Polizei Hamm ein, woraufhin der 19-Jährige noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden konnte.

Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. (rv)

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