POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Rhynern (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 2. Juni, zwischen 8.15 Uhr und 10.55 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus am Untersten Kamp.
Sie schlugen ein Kellerfenster ein und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)
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