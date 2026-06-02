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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Räuber?

Hamm-Rhynern (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Räuber.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige überfiel am 14. Mai, gegen 22.50 Uhr, unter Vorhalt einer Axt eine Tankstelle an der Werler Straße.

Mit Bargeld flüchtete er anschließend fußläufig in unbekannte Richtung.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (rv)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der gesuchten Person: https://polizei.nrw/fahndung/205338

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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