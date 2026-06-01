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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Lippe (ots)

Seit Montagvormittag (01.06.2026) wird eine 15-jährige Jugendliche aus Bad Salzuflen vermisst.

Die Vermisste wurde zuletzt gegen 07:00 Uhr in der Heeper Straße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters sowie einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden.

Die Jugendliche ist etwa 1,66 m groß, hat eine kräftige Statur und kurze dunkelrote Haare. Sie trägt eine runde, anthrazitfarbene Brille und einen Ohrring mit Feder im linken Ohr. Zuletzt trug sie eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und führte einen grauen Rucksack mit sich.

Ein Foto und weitere Informationen zu ihr sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/205276 veröffentlicht.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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