Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung am Freitagabend einen 18-jährigen Mercedes-Fahrer kontrollieren wollte, versuchte dieser vor der Kontrolle zu flüchten. Seine Flucht endete mit einem Verkehrsunfall.

Gegen 22 Uhr fiel den Beamten der Heranwachsende auf der Neuen Bahnhofstraße auf, weil er den Motor des Mercedes lautstark "aufheulen" ließ und das Fahrzeug stark beschleunigte. Auf der Friedrichstraße beabsichtigte die Streifenwagenbesatzung, den Mann aus Dortmund anzuhalten und zu kontrollieren.

Nachdem er sein Fahrzeug auf der Sedanstraße kurzfristig angehalten hatte, beschleunigte er stark und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit über verschiedene Straßen im Innenstadtbereich zu flüchten.

Seine Flucht endete, als er mit überhöhter Geschwindigkeit von der Goethestraße nach rechts in die Schillerstraße in Richtung Westen abbiegen wollte und hierbei mit dem Opel eines 50-jährigen Mannes aus Hamm kollidierte.

Die unmittelbar nach dem Verkehrsunfall eintreffenden Einsatzkräfte konnten einen weiteren Fluchtversuch unterbinden.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Das Mobiltelefon des 18-Jährigen wurde durch die Beamten sichergestellt. Eine Sicherstellung des Führerscheins konnte nicht erfolgen, da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mercedes wurde vor Ort an den eigentlichen Fahrzeugnutzer ausgehändigt.

Gegen den 18-jährigen Verkehrssünder wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (rv)

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