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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Gallberg" war in der Zeit von Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, und Montag, 1. Juni, 2 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten gewaltsam die Tür öffneten und sich so Zugang zu der Wohnung verschafften, durchsuchten er oder sie die Räume und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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