POL-HAM: Leichtverletzte Audi-Fahrerin nach Verkehrsunfall
Hamm-Heessen (ots)
Mit leichten Verletzungen kam eine 23-jährige Hammerin nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 31. Mai, im Kreuzungsbereich Ahlener Straße / Amtsstraße in ein Hammer Krankenhaus.
Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Audi die Ahlener Straße in südliche Fahrtrichtung, als sie im Kreuzungsbereich mit dem Transit eines 45-Jährigen kollidierte.
Der Mann aus Hamm war mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Amtsstraße unterwegs und beabsichtigte auf die Ahlener Straße einzubiegen.
In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Audi-Fahrerin leicht und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)
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