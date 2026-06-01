Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzte Audi-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 23-jährige Hammerin nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 31. Mai, im Kreuzungsbereich Ahlener Straße / Amtsstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Audi die Ahlener Straße in südliche Fahrtrichtung, als sie im Kreuzungsbereich mit dem Transit eines 45-Jährigen kollidierte.

Der Mann aus Hamm war mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Amtsstraße unterwegs und beabsichtigte auf die Ahlener Straße einzubiegen.

In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Audi-Fahrerin leicht und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. (ds)

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