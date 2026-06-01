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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter beschädigt drei Fahrzeuge in der Wörthstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Sonntag, 31. Mai, gegen 1.50 Uhr die Außenspiegel von drei geparkten Fahrzeugen in der Wörthstraße.

Durch laute Geräusche auf der Straße wurde eine Zeugin auf den Unbekannten aufmerksam und konnte beobachten, wie dieser seine Aggressionen an den Außenspiegeln von drei geparkten Fahrzeugen ausließ.

Durch mehrmaliges Gegentreten beschädigte er die Fahrzeuge ehe er flüchtete.

Zur Tatzeit war der zirka 1,85 Meter große Mann komplett schwarz gekleidet.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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