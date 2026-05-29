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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hammer Klimacamp - Mehrere Aktionen und Versammlungen in Hamm und Mühlheim - Polizei mit starken Kräften vor Ort

Dortmund (ots)

Die Polizei ist seit den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr sowie im Bereich des Klimacamps in Hamm aufgrund mehrerer Aktionen / Versammlungen im Einsatz.

Seit ca. 05:00 Uhr blockieren rund 120 Personen die Firmenzufahrt eines Stahlwerks an der Friedrich-Ebert-Straße. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde bereits eingeleitet. Die Aktion in Mühlheim wird als Versammlung bewertet.

Gegen 06:00 Uhr verschafften sich ebenfalls in Mülheim etwa 100 Personen unbefugten Zutritt zum Werksgelände eines metallverarbeitenden Betriebes an der Sandstraße. Die Personen halten sich dort im Bereich der Gleisanlagen sowie auf einem Werksgebäude auf. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und trifft die notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

Parallel stellt die Polizei im Bereich des Klimacamps in Hamm fest, dass ca. 500 Versammlungsteilnehmenden das Camp verlassen haben. Die Versammlung bewegt sich nach derzeitigen Erkenntnissen über die folgende

Strecke:

Dortmunder Straße; Herringer Weg; Wilhelmstraße; HBF; Neue Bahnhofstraße ; Westring ; Ziel: Stadtwerke.

Es kommt derzeit zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Polizei begleitet die Situation mit einem erhöhten Kräfteaufgebot.

Es wird nachberichtet. Für Rückfragen von Medienvertretern ist die Pressestelle der Polizei unter der 0231/1321918 besetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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