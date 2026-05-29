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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer kollidieren frontal: zwei Leichtverletzte

Hamm-Mitte (ots)

Auf dem östlichen Geh- und Radweg der Münsterstraße, etwa auf Höhe des Datteln-Hamm-Kanals, kam es am Donnerstag, 28. Mai, um 11 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen zwei sich entgegenkommenden Radfahrern.

Eine 74-jährige Pedelecfahrerin befuhr den Geh- und Radweg auf der Brücke oberhalb des Datteln-Hamm-Kanals stadtauswärts, als ihr ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegenkam.

Abgelenkt von seinem Mobiltelefon übersah der 43-Jährige die Pedelecfahrerin, woraufhin die Verkehrsteilnehmer frontal miteinander kollidierten.

Beide verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen führte die 74-Jährige einem örtlichen Krankenhaus zu.

Ablenkung durch z.B. Handynutzung ist neben überhöhter Geschwindigkeit sowie Alkohol- und Drogenkonsum eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, Ablenkung konsequent zu vermeiden und sich voll auf den Straßenverkehr zu konzentrieren.(cr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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