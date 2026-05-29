PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Eine 14-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Jugendliche befuhr gegen 20.40 Uhr den Radweg der Münsterstraße in südlicher Richtung. Sie folgte dem abschüssigen Radweg Richtung Adenauerallee. Vor der Unterführung bremsten sie zwei männliche E-Scooter-Fahrer aus, sodass sie stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Einer der beiden E-Scooter-Fahrer war zirka 30 bis 40 Jahre alt. Er hat dunkle Haare sowie einen langen, schwarzen Bart.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Unfallverursachern entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 03:45

    POL-HAM: Schwer verletzter Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis

    Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Kradfahrer auf dem Ökonomie-Peitzmeier-Platz aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 43-jährige Kradfahrer kam zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-jährige Halter des Krades aus Hamm ebenfalls an der Unfallörtlichkeit war. Nach ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 10:22

    POL-HAM: Sicherheit im Netz - Wie wir uns online besser schützen können

    Hamm (ots) - Im Rahmen der Digitalen Tage 2026 lädt die Polizei Hamm zusammen mit der Stadt Hamm am Sonntag, 14. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr, im Science Truck "Lab on Tour" auf dem Markplatz an der Pauluskirche zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Kriminalhauptkommissar Dirk Püttner klärt von 10-12 Uhr über aktuelle Gefahren im Internet, insbesondere für ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 08:15

    POL-HAM: Radfahrerin nach Kollision mit Katze verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Eine querende Katze brachte am Mittwoch, 27. Mai, um 18.05 Uhr, eine 60-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec zu Fall, als diese die Straße Im Schilfwinkel in südlicher Richtung befuhr. Durch die Kollision mit dem Tier stürzte die 60-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Die Katze entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren