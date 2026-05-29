Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Eine 14-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Jugendliche befuhr gegen 20.40 Uhr den Radweg der Münsterstraße in südlicher Richtung. Sie folgte dem abschüssigen Radweg Richtung Adenauerallee. Vor der Unterführung bremsten sie zwei männliche E-Scooter-Fahrer aus, sodass sie stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Einer der beiden E-Scooter-Fahrer war zirka 30 bis 40 Jahre alt. Er hat dunkle Haare sowie einen langen, schwarzen Bart.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Unfallverursachern entgegen. (bf)

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