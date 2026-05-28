POL-HAM: Radfahrerin nach Kollision mit Katze verletzt
Hamm-Uentrop (ots)
Eine querende Katze brachte am Mittwoch, 27. Mai, um 18.05 Uhr, eine 60-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec zu Fall, als diese die Straße Im Schilfwinkel in südlicher Richtung befuhr.
Durch die Kollision mit dem Tier stürzte die 60-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Die Katze entfernte sich in unbekannte Richtung.
Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige in ein örtliches Krankenhaus.(cr)
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