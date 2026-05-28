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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Kollision mit Katze verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine querende Katze brachte am Mittwoch, 27. Mai, um 18.05 Uhr, eine 60-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec zu Fall, als diese die Straße Im Schilfwinkel in südlicher Richtung befuhr.

Durch die Kollision mit dem Tier stürzte die 60-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Die Katze entfernte sich in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige in ein örtliches Krankenhaus.(cr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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