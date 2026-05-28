Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Bergkamen wurde am Mittwoch, 27. Mai, gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Kumper Landstraße/In der Hasenvöde schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer aus Waldbröl beabsichtigte zur Unfallzeit, von der Straße "In der Hasenvöde" nach rechts in östliche Richtung in die Kumper Landstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem Motorradfahrer, der die Kumper Landstraße in westlicher Richtung befuhr und zu diesem Zeitpunkt einen Pkw überholte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kumper Landstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er kam zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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