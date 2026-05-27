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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Als Bankvertreterin ausgegeben: Bankkarte mitsamt PIN entwendet

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 17 Uhr, suchte eine unbekannte Tatverdächtige den 91-jährigen Geschädigten an dessen Einfamilienhaus auf der Peterstraße auf und gab sich als Vertreterin seines Bankinstituts aus.

Sie forderte den Geschädigten unter einem Vorwand auf, die Bankkarte für dessen Konto auszuhändigen und die ihr zugehörige PIN mitzuteilen.

Nachdem der Geschädigte der Aufforderung nachkam, entfernte sich die Unbekannte mitsamt Bankkarte in unbekannte Richtung.

Sie ist etwa 30-35 Jahre alt und zirka 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Sie hatte eine kräftige Statur und kurze blonde Haare.

Die Polizei Hamm warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten gegenüber Fremden an. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend ihr Geldinstitut.

Mitarbeitende von Bankinstituten suchen Sie in der Regel nicht an ihrer Wohnanschrift auf. Haben Sie Kontakt zu vermeintlichen Bankmitarbeitenden außerhalb Ihres Bankinstituts, lassen Sie diese sich stets zweifelsfrei ausweisen.

Klären Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte über die Vorgehensweise der Betrüger auf.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu der Tatverdächtigen unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (cr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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