Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte bei Fahrstreifenwechsel

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, um 15.50 Uhr, kam es auf der Nordstraße zum Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Nordstraße stadtauswärts zwischen Westenwall und Adenauerallee, als die 47-Jährige mit ihrem BMW beabsichtigte, den Fahrstreifen vom Linken auf den Rechten zu wechseln.

Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem Anhänger des 63-Jährigen, der seinen VW auf dem rechten der beiden in Richtung Münsterstraße führenden Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremste.

Sowohl die 47-jährige Fahrzeugführerin, als auch ihre beiden mitfahrenden Söhne im Alter von 10 und 13 Jahren wurden leicht verletzt.

Rettungswagen verbrachten sie in örtliche Krankenhäuser.

Der BMW der 47-Jährigen war nicht weiter verkehrstauglich und wurde abgeschleppt.(cr)

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