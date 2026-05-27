Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in CBD-Geschäft - Täter vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Tatverdächtige brachen am Mittwochmorgen, 27. Mai, gegen 4.10 Uhr in ein CBD-Geschäft an der Martin-Luther-Straße ein. Sie zerstörten die Glasscheibe des Geschäfts und entwendeten diverse Gegenstände.

Dank aufmerksamer Zeugen erhielten die eingesetzten Polizisten eine detaillierte Täterbeschreibung, sodass sie die beiden Einbrecher im Nahbereich festnehmen konnten.

Am Bahnhofsvorplatz konnten die Beamten einen 19-jährigen Soester feststellen, der optisch auf die Täterbeschreibung zutraf. Er trug ein Dutzend verschlossene E-Zigaretten bei sich, die aus dem CBD-Geschäft stammten.

Der andere Tatverdächtige konnte am Gustav-Lübcke-Museum angetroffen werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Hammer. In seiner Bauchtasche hatte er diverses Diebesgut dabei, darunter Joints, Pfeifen, Feinwaagen und Boxen. Als die Beamten ihn kontrollierten, versuchte er zu flüchten. Dies gelang jedoch nicht.

Im Nahbereich fand die Polizei zudem eine Plastiktüte, die unter einem geparkten Auto versteckt war und in der sich weiteres Diebesgut aus dem Geschäft befand.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (bf)

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