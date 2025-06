Stadtroda (ots) - Am Freitagmorgen gegen 4:15 Uhr ereignetet sich auf der A 4 bei Stadtroda in Richtung Dresden ein Auffahrunfall, in dessen Folge die Fahrbahn für 90 Minuten gesperrt werden musste. Ein 56-jähriger Kleintransporterfahrer aus Berlin war aufgrund Unaufmerksamkeit auf ein Sicherungsfahrzeug am Baustelleneingang aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Kleintransporterfahrer blieb ...

