Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Gustav-Heinemann-Straße/Poststraße zog sich eine 62-jährige Fußgängerin am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu.

Gegen 18.05 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Hamm die Poststraße in südlicher Richtung und beabsichtigte, nach links in die Gustav-Heinemann-Straße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit der 62-jährigen Fußgängerin, die die Gustav-Heinemann-Straße in diesem Bereich von Süden nach Norden überquerte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die in Hamm wohnhafte Fußgängerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

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