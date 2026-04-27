Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Rücksichtsloser Pkw-Fahrer

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Henschtal (Kreis Kusel) (ots)

Verletzungen nach Konflikt zwischen Pkw und Pferd. Am Freitag, 24.04.2026 gegen 17.00 Uhr ritten zwei Frauen auf dem asphaltierten Feldweg zwischen Sangerhof und Delmeshof aus. Dem Fahrer eines entgegenkom-menden Pkw signalisierten die Sportlerinnen anzuhalten, um die Pferde nicht zu be-unruhigen. Trotzdem fuhr das Fahrzeug weiter und beschleunigte nach Passieren der Tiere, wodurch ein Pferd erschrak und durchging. Die Reiterin war gerade im Begriff abzusteigen. Sie wurde vom Pferd mitgerissen und auf einem angrenzenden Feld hinterhergeschleift. Infolgedessen erlitt die Dame Ver-letzungen und Schäden an ihrer Kleidung. Der beteiligte Pkw wird in der Größe eines Mini-SUV in grauer oder silberner Farbe beschrieben. Vermutlich handelt es sich um einen Mitsubishi, wahrscheinlich Typ ASX mit KUS-Kennzeichen. Der männliche Fahrer war von schlanker Statur und etwa 50 Jahre alt. Er entfernte sich, ohne sich um die verletzte Reiterin zu kümmern. Wer Angaben zum beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder piku-sel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

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