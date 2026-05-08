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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260508-2: Polizeikräfte nehmen Betrügerin vorläufig fest

Bergheim (ots)

Fahndung nach möglichem Mittäter

Polizeikräfte haben am Donnerstagabend (7. Mai) in Bergheim Quadrath-Ichendorf eine mutmaßliche Betrügerin (36) vorläufig festgenommen. Gemeinsam mit einem Komplizen soll sie versucht haben, ein gefälschtes Mobiltelefon zu verkaufen.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich die 36-Jährige und ihr Begleiter zum Verkauf eines hochwertigen Mobiltelefons mit einem Interessenten gegen 21 Uhr in der Straße "Im Rauland" getroffen haben. Der Käufer habe die Fälschung sofort erkannt und das Duo darauf angesprochen. Das Paar soll sich umgehend entfernt haben.

Der Geschädigte wählte den Notruf und ging den beiden Verdächtigen hinterher, die sich nach wenigen Metern trennten. Den alarmierten Polizeikräften gelang es, die Verdächtige anzutreffen und festzuhalten.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten sie fest, dass die 36-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Zudem führte sie das gefälschte Handy und Schmuck mit sich, der möglichweise aus einen Diebstahlsdelikt zur Mittagszeit in Bergheim-Kenten stammen könnte. Hier soll einer 68-Jährigen beim Verkauf von Modeschmuck, die Halskette aus Gold entwendet worden sein. Die Beamtinnen und Beamten stellten die Beweis- und Tatmittel sicher und nahmen die nunmehr Beschuldigte mit zu einer Polizeiwache.

Hinweise zum mutmaßlichen Komplizen, der als 30 Jahre alter Mann mit dunklen kurzen Haaren, Kinnbart, Kappe, weißem T-Shirt und dunkler Jacke beschrieben wird, nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein.erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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