Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260507-2: Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugensuche

Hürth (ots)

Scheibe eingeschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Unbekannten. Sie sollen versucht haben, in der Nacht zu Mittwoch (6. Mai) in eine Apotheke in Hürth-Kalscheuren einzubrechen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei Personen gegen 2.20 Uhr auf einem Zweirad auf der Straße "An der Hasenkaule" vom Jägerpfad kommend gefahren sein. Auf dem Parkplatz der Apotheke in derselben Straße sollen sie gehalten haben. Eine Person habe die Scheibe der Apotheke mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend sei das Duo ohne Beute wieder in Richtung Jägerpfad davongefahren.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell