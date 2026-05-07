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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260507-1: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

E-Scooter und Auto zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (6. Mai) in Hürth-Fischenich ist ein Mädchen (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 14-Jährige gegen 16.10 Uhr mit einem E-Scooter auf der Straße "An der Fuhr" in Richtung Gennerstraße gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (53) eines Tesla auf der Gennerstraße von der Bonnstraße kommend gefahren. An der Einmündung zur Gennerstraße habe die E-Scooterfahrerin beabsichtigt, nach links in Richtung Bonnstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Tesla. Die Schülerin stürzte und zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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