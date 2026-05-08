Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260508-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Bedburg (ots)

Weitere unfallbeteiligte Autofahrerin schwer verletzt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (7. Mai) in Bedburg ist ein Autofahrer (23) so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb. Eine weitere Autofahrerin (22) wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Frau in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 22-Jährige gegen 16.30 Uhr in einem VW auf der Landdesstraße (L) 279 von Pütz in Richtung Kirchherten gefahren. Gleichzeitig sei der 23-Jährige in einem Mazda auf der Landesstraße (L) 48 in Richtung L 279 unterwegs gewesen. Der Mazdafahrer sei in den Einmündungsbereich eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW, der laut Zeugenaussagen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Durch die Wucht des Aufpralls sollen sich die beiden Autos mehrmals gedreht haben. Ersthelfer vor Ort kümmerten sich um die beiden Verletzten und setzten einen Notruf ab.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten dokumentierten und sicherten umfangreich Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss unterstützte die Einsatzkräfte. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Beamtinnen und Beamten die Unfallstelle bis etwa 22.30 Uhr. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell