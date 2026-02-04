Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Hund reißt Reh - Polizei sucht Zeugen und Hundehalterin oder Hundehalter

Appen (ots)

Am vergangenen Montag (02.02.2026) hat ein Hund auf einem Feld in der Hauptstraße ein Reh gerissen.

Nach Zeugeninformation hat ein Hund mit einem beige oder gelben Fell, bei dem es sich von der Größe und dem Aussehen um einen Labrador handeln könnte, ein Reh über das dortige Feld verfolgt, eingeholt und sich im Hals des Tieres verbissen. Das Reh verendete vor Ort. Eine weibliche Stimme, die aus Richtung der Straße Ossenbrink am anderen Ende des Feldes zu hören war, rief nach dem Hund. Dieser ließ daraufhin von dem Reh ab und lief in Richtung Ossenbrink weg. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das tote Reh auf dem Feld vor und informierten einen Jagdausübungsberechtigten, der das verendete Tier mitnahm.

Der Polizei liegt ein Foto vor, das den Hund mit dem Reh zeigt.

Die Ermittlungen werden beim Ermittlungsdienst des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Hund und/oder Hundehalter/-in geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121-4092-0.

