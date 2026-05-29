Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwer verletzter Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Hamm - Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Kradfahrer auf dem Ökonomie-Peitzmeier-Platz aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der 43-jährige Kradfahrer kam zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-jährige Halter des Krades aus Hamm ebenfalls an der Unfallörtlichkeit war. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrzeugführer aus Hamm nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einem Verkehrsunfall wurde eingeleitet. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ein Verfahren wegen des Zulassens zum Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlau eingeleitet. (be)

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