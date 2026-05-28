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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicherheit im Netz - Wie wir uns online besser schützen können

Hamm (ots)

Im Rahmen der Digitalen Tage 2026 lädt die Polizei Hamm zusammen mit der Stadt Hamm am Sonntag, 14. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr, im Science Truck "Lab on Tour" auf dem Markplatz an der Pauluskirche zu zwei Informationsveranstaltungen ein.

Kriminalhauptkommissar Dirk Püttner klärt von 10-12 Uhr über aktuelle Gefahren im Internet, insbesondere für Seniorinnen und Senioren, auf.

Von 14-16 Uhr stehen Familien im Mittelpunkt: ein Workshop über Gefahren im Umgang mit Sozialen Medien in Bezug auf Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming und Betrug soll Familien mit Kindern ab der 6. Klasse aufklären.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://digitaleshamm.de/projektnews/digitale-tage-2026-in-hamm/. (cr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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