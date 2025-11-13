Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Feuer in Pulheimer Schulgebäude

Pulheim (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagvormittag zu einem Feuer auf dem Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Pulheim gerufen. In einer der Toiletten war ein Feuer ausgebrochen, konnte aber durch eine Lehrkraft und die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Es war wenige Minuten vor 12 Uhr, als die Kreisleitstelle die Löschzüge Pulheim, Geyen, und Stommeln mit der hauptamtlichen Wache und dem Einsatzleitwagen aus Brauweiler zu einem Feuer auf einer Toilette auf dem Gelände der Grundschule in der Auweilerstraße alarmierte. Hier sollte es in einem vom eigentlichen Schulgebäude separierten Bauteil in einer Toilette brennen. Als die ersten Kräfte eintrafen, stellten diese fest, dass die Schule aus Sicherheitsgründen bereits geräumt war und aus dem Toilettenbereich leichter Rauch aufstieg. Die Schüler und deren Lehrkräfte hatten sich, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Pulheim, Brandamtsrat Frank Blankenstein, "auf dem Schulhof mit großem Abstand zu den vom Schulhof zugänglichen Toiletten vorbildlich versammelt". Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits eine beherzte Lehrkraft mit einem Feuerlöscher einen an der Wand montierten, brennenden Papierspender in der Toilette größtenteils gelöscht. Die Kräfte der Feuerwehr nahmen unter Atemschutz noch Nachlöscharbeiten vor und entfernten das Brandgut. Die Lehrkraft wurde nach ihrer Löschmaßnahme kurzzeitig vom Rettungsdienst betreut; ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Aufgrund dieser Situation konnten die insgesamt 17 anwesenden Kräfte, die mit fünf Fahrzeugen an der Einsatzstelle waren, die noch anrückenden, weiteren Kräfte abbestellen.

Abschließend wurde der Bereich noch belüftet und die Kräfte konnten nach etwa 50 Minuten ihre Arbeiten beenden. Die Feuerwehr war insgesamt mit acht Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz.

