PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Dortmunder Straße

Hamm-Mitte (ots)

Infolge eines Alleinunfalls am Donnerstag, 28. Mai, auf der Dortmunder Straße kam eine 35-jährige Frau aus Hamm in ein örtliches Krankenhaus.

Die Hyundai-Fahrerin war auf der Dortmunder Straße in Richtung Hafenstraße unterwegs, als sie gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Einmündung Westenfriedhofsweg nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß sie mit einer Straßenlaterne zusammen.

Aufgrund der Kollision war der Hyundai nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Stadtwerke wurden informiert und kümmerten sich um die beschädigte Straßenlaterne. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 9.000 Euro.

Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Ihre 14-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 08:23

    POL-HAM: 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 14-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Jugendliche befuhr gegen 20.40 Uhr den Radweg der Münsterstraße in südlicher Richtung. Sie folgte dem abschüssigen Radweg Richtung Adenauerallee. Vor der Unterführung bremsten sie zwei männliche ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 03:45

    POL-HAM: Schwer verletzter Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis

    Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Kradfahrer auf dem Ökonomie-Peitzmeier-Platz aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 43-jährige Kradfahrer kam zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-jährige Halter des Krades aus Hamm ebenfalls an der Unfallörtlichkeit war. Nach ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 10:22

    POL-HAM: Sicherheit im Netz - Wie wir uns online besser schützen können

    Hamm (ots) - Im Rahmen der Digitalen Tage 2026 lädt die Polizei Hamm zusammen mit der Stadt Hamm am Sonntag, 14. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr, im Science Truck "Lab on Tour" auf dem Markplatz an der Pauluskirche zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Kriminalhauptkommissar Dirk Püttner klärt von 10-12 Uhr über aktuelle Gefahren im Internet, insbesondere für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren