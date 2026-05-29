Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Dortmunder Straße

Hamm-Mitte (ots)

Infolge eines Alleinunfalls am Donnerstag, 28. Mai, auf der Dortmunder Straße kam eine 35-jährige Frau aus Hamm in ein örtliches Krankenhaus.

Die Hyundai-Fahrerin war auf der Dortmunder Straße in Richtung Hafenstraße unterwegs, als sie gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Einmündung Westenfriedhofsweg nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß sie mit einer Straßenlaterne zusammen.

Aufgrund der Kollision war der Hyundai nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Stadtwerke wurden informiert und kümmerten sich um die beschädigte Straßenlaterne. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 9.000 Euro.

Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Ihre 14-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. (rv)

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