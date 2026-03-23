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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Fasanenhof

Stuttgart (ots)

Ein Anrufer meldete am Montagabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Fasanenhof. Bei Eintreffen des Löschzugs der Feuerwache 5 Filder drang Rauch aus der Brandwohnung und in den Treppenraum. Personen befanden sich keine mehr in der betroffenen Wohnung.

Weitere Personen konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Zur Brandbekämpfung kam ein Löschrohr im Innenangriff zum Einsatz. Parallel dazu wurde der Treppenraum und die Wohnungen darüber kontrolliert. In diesem Zuge musste eine weitere Person mittels Brandfluchthaube gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Umfassende Belüftungsmaßnahmen sorgten dafür, die betroffenen Bereiche wieder rauchfrei zu machen. Die Brandwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 2: Gerätewagen Hygiene, Inspektionsdienst Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: 2 Löschfahrzeuge, ein Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst

Ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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