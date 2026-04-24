Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafen bezahlt
Pomellen (ots)
Ein 35- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Nachmittag auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Kassel zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Für den Mann zahlte eine Person in Hamburg die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro, Verfahrenskosten in Höhe von 86,00 Euro und eine Restgeldstrafe in Höhe von 50,00 Euro. Damit konnte eine 12- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden.
An gleicher Stelle wurde am Abend ein 49- jähriger Georgier kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hier waren noch eine Geldstrafe in Höhe von 450,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 81,00 Euro offen. Der Mann zahlte die Geldsummen. Bei Nichtzahlung hätte er eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell