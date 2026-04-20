Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Exhibitionistische Handlungen in der Regionalbahn
Pasewalk (ots)
Ein 40- jähriger polnischer Staatsangehöriger belästigte am Samstagnachmittag mit exhibitionistischen Handlungen eine Reisende in der Usedomer Bäderbahn auf der Fahrt von Züssow nach Zinnowitz. Die Regionalbahn sollte gegen 17:09 Uhr in Ückeritz eintreffen. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei erwartete den Mann auf dem Bahnhof Ückeritz. Zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die Usedomer Bäderbahn befand sich der Tatverdächtige noch in dem Zug. Er hatte allerding kurz zuvor am Haltepunkt Kölpinsee den Zug verlassen und bewegte sich Richtung Strand. Die Streife nahm die Personalien der Zeugen auf und leitete die Nachsuche im Bereich Kölpinsee ein. Auch wurden mehrere Personen in Kölpinsee nach dem Tatverdächtigen befragt, da eine Personenbeschreibung vorlag. Personenbeschreibung: ca. 20- 30 Jahre alt, mit einem ausfälligem Kapuzenshirt (schwarz mit weißen Ärmeln und einer weißen Kapuze) bekleidet. Die Nachsuche wurde gegen 17:35 Uhr ohne weitere Erkenntnisse beendet. Gegen 18:35 Uhr meldete sich die Usedomer Bäderbahn wieder bei der Bundespolizei und teilte mit, dass der Tatverdächtige nun wieder im Zug sitzt und dieser auf dem Haltepunkt Ahlbeck Grenze steht. Gegen 18:40 Uhr war die Streife vor Ort und konnte die Identität des Tatverdächtigen feststellen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,02 Promille. Nach Erstattung der Strafanzeige gem. § 183 StGB und Abschluss alle polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.
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