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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Exhibitionistische Handlungen in der Regionalbahn

Pasewalk (ots)

Ein 40- jähriger polnischer Staatsangehöriger belästigte am Samstagnachmittag mit exhibitionistischen Handlungen eine Reisende in der Usedomer Bäderbahn auf der Fahrt von Züssow nach Zinnowitz. Die Regionalbahn sollte gegen 17:09 Uhr in Ückeritz eintreffen. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei erwartete den Mann auf dem Bahnhof Ückeritz. Zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die Usedomer Bäderbahn befand sich der Tatverdächtige noch in dem Zug. Er hatte allerding kurz zuvor am Haltepunkt Kölpinsee den Zug verlassen und bewegte sich Richtung Strand. Die Streife nahm die Personalien der Zeugen auf und leitete die Nachsuche im Bereich Kölpinsee ein. Auch wurden mehrere Personen in Kölpinsee nach dem Tatverdächtigen befragt, da eine Personenbeschreibung vorlag. Personenbeschreibung: ca. 20- 30 Jahre alt, mit einem ausfälligem Kapuzenshirt (schwarz mit weißen Ärmeln und einer weißen Kapuze) bekleidet. Die Nachsuche wurde gegen 17:35 Uhr ohne weitere Erkenntnisse beendet. Gegen 18:35 Uhr meldete sich die Usedomer Bäderbahn wieder bei der Bundespolizei und teilte mit, dass der Tatverdächtige nun wieder im Zug sitzt und dieser auf dem Haltepunkt Ahlbeck Grenze steht. Gegen 18:40 Uhr war die Streife vor Ort und konnte die Identität des Tatverdächtigen feststellen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,02 Promille. Nach Erstattung der Strafanzeige gem. § 183 StGB und Abschluss alle polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

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