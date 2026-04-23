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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Gestern Nacht wurde auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen ein 49- jähriger Staatenloser als Mitreisender in einem Reisebus festgestellt und kontrolliert. Der Mann händigte zur Kontrolle seinen gültigen lettischen Reisepass für Nicht-Staatsbürger aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Schengen Ausschreibung durch Lettland zur Fahndung und Festnahme zum Zwecke der Auslieferung gemäß § 19 IRG. Gemäß dem bestehenden europäischen Haftbefehl war der Mann aufgrund Rauschgiftkriminalität zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Er wurde festgenommen und zur Bundespolizeidienststelle nach Pasewalk verbracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Rostock hatte verfügt, dass der Mann am Amtsgericht Pasewalk vorzuführen ist. Er wurde dort zur Eröffnung des Europäischen Haftbefehls vorgeführt und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bützow eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell

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