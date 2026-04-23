Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Gestern Nacht wurde auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen ein 49- jähriger Staatenloser als Mitreisender in einem Reisebus festgestellt und kontrolliert. Der Mann händigte zur Kontrolle seinen gültigen lettischen Reisepass für Nicht-Staatsbürger aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Schengen Ausschreibung durch Lettland zur Fahndung und Festnahme zum Zwecke der Auslieferung gemäß § 19 IRG. Gemäß dem bestehenden europäischen Haftbefehl war der Mann aufgrund Rauschgiftkriminalität zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Er wurde festgenommen und zur Bundespolizeidienststelle nach Pasewalk verbracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Rostock hatte verfügt, dass der Mann am Amtsgericht Pasewalk vorzuführen ist. Er wurde dort zur Eröffnung des Europäischen Haftbefehls vorgeführt und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bützow eingeliefert.

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