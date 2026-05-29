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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein achtjähriger Fahrradfahrer zog sich am Donnerstag, 28. Mai, gegen 16.15 Uhr bei einem Alleinunfall auf dem Bernhard-Droste-Weg leichte Verletzungen zu.

Er befuhr zusammen mit seinem Vater den Bernhard-Droste-Weg in südliche Richtung. Im Bereich des Kreisverkehrs zum Sachsenring stürzte der Junge in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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