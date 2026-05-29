Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein achtjähriger Fahrradfahrer zog sich am Donnerstag, 28. Mai, gegen 16.15 Uhr bei einem Alleinunfall auf dem Bernhard-Droste-Weg leichte Verletzungen zu.

Er befuhr zusammen mit seinem Vater den Bernhard-Droste-Weg in südliche Richtung. Im Bereich des Kreisverkehrs zum Sachsenring stürzte der Junge in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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