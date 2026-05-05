Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: LKW kollidiert mit Mittelleitplanke - aufgerissener Dieseltank sorgt für dreistündigen Einsatz und Verkehrsbehinderungen auf A3

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Autobahn A3 Richtung Köln (AS Bad Honnef/Linz > AS Siebengebirge), 05.05.2026 17:22 Uhr (ots)

Ein verunfallter LKW hat heute für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Siebengebirge gesorgt.

Um 17:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Gemeldet wurde ein brennender LKW, der mit der Mittelleitplanke kollidiert sein sollte.

Vor Ort bestätigte sich die Lage teilweise: In Höhe der Ortschaft Orscheid war ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert. Die Zugmaschine kam dabei auf der massiven Betonabgrenzung zum Stehen. Der Entstehungsbrand am Fahrzeug konnte glücklicherweise bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, sodass lediglich Nachlöscharbeiten erforderlich waren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Durch den Aufprall riss der Dieseltank des LKW auf, sodass sich dessen Inhalt auf den Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen verteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten den ausgelaufenen Diesel mit Bindemittel ab.

Ein Bergungsunternehmen übernahm die Bergung des LKW unter Zuhilfenahme eines Krans.

Der Unfall sowie die aufwändigen Bergungsmaßnahmen machten eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Köln erforderlich. In Fahrtrichtung Frankfurt stand zwischenzeitlich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Gegen 20:45 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Neben rund 35 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Autobahnpolizei, der Rettungsdienst, die Untere Wasserbehörde sowie die Autobahnmeisterei vor Ort.

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