Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, um 18.55 Uhr, verunfallten zwei E-Scooter auf der Wellingstraße.

Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter die Wellingstraße in südlicher Richtung, als ihm ein 15-Jähriger, ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs, im Kreuzungsbereich Wellingstraße/ Kämpe entgegenkam.

Aus noch ungeklärter Ursache kreuzten sich die Fahrwege, woraufhin es zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern kam.

Der 15-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.(cr)

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