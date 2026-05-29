Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsteilnehmer nach Unfall flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein geparkter Pkw wurde am Donnerstag, 28. Mai, zwischen 8.05 und 9.10 Uhr, auf der Dörholtstraße vor der Von-Vincke-Schule im Rahmen eines Verkehrsunfalls am Heck beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Schadensregulierung einzuleiten.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(cr)

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