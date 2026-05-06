Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessungen an Tempo-30-Bereichen

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat heute Morgen an zwei Stellen in Iserlohn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Zwischen 6.50 und 7.55 Uhr wurden an der Gerichtsstraße, wo 30 km/h erlaubt sind, 40 Fahrzeuge gemessen. Sieben Fahrerinnen oder Fahrer waren zu schnell und müssen mit Verwarngeld-Bescheiden rechnen. Der schnellste Wagen, ein Fahrzeug mit Unnaer Zulassung wurde mit 45 km/h gemessen. Zwischen 8.05 und 8.50 Uhr stand der Radarwagen der Polizei an der Straße Kalkofen, wo ebenfalls 30 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist. 28 Wagen durchfuhren die Messstelle, drei waren zu schnell. Der schnellste Wagen, ein Pkw mit AC-Kennzeichen, wurde mit 41 km/h gemessen.

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