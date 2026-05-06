Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schild beschädigt und geflüchtet
Hemer (ots)
Gestern, zwischen 9 und 15.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Märkischen Straße 171. Es wird vermutet, dass ein größeres Fahrzeug, z.B. ein LKW, die Örtlichkeit nutzte, um zu wenden. Hierbei wurde ein Hinweisschild beschädigt und aus der Verankerung gerissen. (Foto) Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Wer hat im Tatzeitraum den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)
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