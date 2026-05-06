PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schild beschädigt und geflüchtet

POL-MK: Schild beschädigt und geflüchtet
  • Bild-Infos
  • Download

Hemer (ots)

Gestern, zwischen 9 und 15.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Märkischen Straße 171. Es wird vermutet, dass ein größeres Fahrzeug, z.B. ein LKW, die Örtlichkeit nutzte, um zu wenden. Hierbei wurde ein Hinweisschild beschädigt und aus der Verankerung gerissen. (Foto) Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat im Tatzeitraum den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 07:53

    POL-MK: Lüdenscheider bestellt im Fake-Shop

    Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider bestellte vor gut zwei Wochen eine Bohrmaschine im Internet und zahlte mehrere hundert Euro per Vorkasse. Was er damals noch nicht ahnte: Der Store im Netz war ein sog. Fake-Shop. Die Ware hat er bis heute nicht gesehen, ging deshalb gestern zur Wache nach Lüdenscheid und erstattete Anzeige wegen Betruges. Die Polizei warnt seit Jahren mit folgenden Tipps vor den trügerischen ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 07:51

    POL-MK: Fahrraddiebstahl angezeigt

    Iserlohn (ots) - Einbrecher brachen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag die Tür eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße auf. Hieraus ließen sie ein blaugraues Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 prismagrey n blue mitgehen. Wer hat etwas beobachtet oder kennt den Verbleibt des Bikes? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 07:50

    POL-MK: Diebe stehlen Pedelec

    Hemer (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Pedelec. Das Fahrzeug stand - gesichert mit einem Schloss - vor einem Wohnhaus am Spiethländer Weg. Der Besitzer zeigte die Tat gestern an. Wer hat etwas mitbekommen oder kann Angaben zum Verbleib des Rades vom Typ Bergamont E-Revox Expert EQ machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren