POL-MK: Fahrraddiebstahl angezeigt

Hemer (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein Pedelec. Das Fahrzeug stand - gesichert mit einem Schloss - vor einem Wohnhaus am Spiethländer Weg. Der Besitzer zeigte die Tat gestern an. Wer hat etwas mitbekommen oder kann Angaben zum Verbleib des Rades vom Typ Bergamont E-Revox Expert EQ machen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

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