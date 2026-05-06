Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrraddiebstahl angezeigt
Iserlohn (ots)
Einbrecher brachen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag die Tür eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße auf. Hieraus ließen sie ein blaugraues Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 prismagrey n blue mitgehen. Wer hat etwas beobachtet oder kennt den Verbleibt des Bikes? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)
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