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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebstahl angezeigt

Iserlohn (ots)

Einbrecher brachen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag die Tür eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße auf. Hieraus ließen sie ein blaugraues Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 prismagrey n blue mitgehen. Wer hat etwas beobachtet oder kennt den Verbleibt des Bikes? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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