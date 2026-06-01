Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Als Bankvertreterin ausgegeben: Bankkarte mitsamt PIN entwendet

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 26. Mai, gegen 16.30 Uhr, suchte eine unbekannte Tatverdächtige die 79-jährige Geschädigte an deren Wohnanschrift in der Parkstraße auf und gab sich als Vertreterin seines Bankinstituts aus.

Sie forderte die Geschädigte unter einem Vorwand auf, ihre "defekte" Bankkarte für deren Konto auszuhändigen.

Zuvor wurde die Seniorin von einer weiteren unbekannten Tatverdächtigen telefonisch kontaktiert, die den Besuch ankündigte und die Herausgabe der PIN verlangte.

Nachdem die Geschädigte der Aufforderung nachkam, entfernte sich die Unbekannte mitsamt Bankkarte in unbekannte Richtung.

Sie ist zirka 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß. Sie hatte eine kräftige Statur, kurze blonde Haare und sprach akzentfreies deutsch.

Die Polizei Hamm warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie niemals private Daten wie Bank- oder Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten gegenüber Fremden an. Sollte dies bereits geschehen sein, informieren Sie umgehend ihr Geldinstitut.

Mitarbeitende von Bankinstituten suchen Sie in der Regel nicht an ihrer Wohnanschrift auf. Haben Sie Kontakt zu vermeintlichen Bankmitarbeitenden außerhalb Ihres Bankinstituts, lassen Sie diese sich stets zweifelsfrei ausweisen.

Klären Sie auch ältere Familienmitglieder und Bekannte über die Vorgehensweise der Betrüger auf.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu der Tatverdächtigen unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ds)

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