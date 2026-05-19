Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl auf einer Baustelle

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Im Zeitraum vom 16.05.2026, ca. 19:00 Uhr bis zum 18.05.2026 etwa 07:00 Uhr, ist es in Sarstedt, in der Straße Auf der Kassebeerenworth, bei der dortigen Schul-Baustelle, zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte gelangten unerkannt auf das Baustellengelände und entwendeten aus einem verschlossenen Raum eine größere Menge an Kupferkabeln. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0, zu melden.

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