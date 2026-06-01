Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen endet mit Unfall

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstagabend, 30. Mai, kam es gegen 21:55 Uhr auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte vier zum Teil stark beschädigte Fahrzeuge fest. Ein beteiligter Audi befand sich auf einer baulich getrennten Busspur der Münsterstraße. Er war zuvor über eine Grünfläche gefahren und hatte einen Metallzaun durchbrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Hamm die Münsterstraße auf dem linken der beiden Geradeausspuren in nördliche Richtung. In Höhe der Einmündung Münsterstraße/Nordenstiftsweg beabsichtigte er, einen auf demselben Fahrstreifen fahrenden 31-jährigen Audi-Fahrer zu überholen. Hierzu scherte der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links auf die Linksabbiegerspur zum Nordenstiftsweg aus und kollidierte dort mit dem Nissan einer 67-jährigen Hammerin.

Anschließend prallte der 18-Jährige mit seinem Audi gegen das Fahrzeug des 31-Jährigen. Dieser verlor die Kontrolle über seinen Audi, fuhr über einen angrenzenden Grünstreifen, durchbrach einen Metallzaun und kam auf einer dortigen Busspur zum Stehen.

Zuletzt touchierte der 18-Jährige mit seinem Wagen den Opel einer 76-jährigen Frau aus Hamm. Sie befand sich ebenfalls auf dem Linksabbiegestreifen vor der Nissan-Fahrerin.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise über 100.000 Euro.

Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich der 31-jährige Audi-Fahrer und ein 25-jähriger Mitfahrer des 18-jährigen Audi-Fahrers leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass zuvor ein illegales Kraftfahrzeugrennen stattgefunden hatte. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin die beiden Audis sowie die Führerscheine und Mobiltelefone der 18- und 31-jährigen Fahrzeugführer. Des Weiteren wurden die Mobiltelefone der Mitfahrer des 18-Jährigen beschlagnahmt.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (rv)

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